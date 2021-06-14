Попова призвала россиян не следовать «вредным советам» о вакцинации

Попова призвала россиян не следовать &#171;вредным советам&#187; о вакцинации
Попова напомнила, что без вакцинации в России не получится выработать коллективный иммунитет. Фото: Роспотребнадзор

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян об опасности вредных советов насчет прививок от коронавируса.

По словам главы ведомства, порой такие вредные советы могут просто уносить жизни людей. Она указала, что речь идет о советах никогда не вакцинироваться. Попова считает, что так говорят только те, кто не обладает любовью к человечеству. Ее слова приводит РИА Новости.

Попова добавила, что одной из главных задач Роспотребнадзора стоит поиск способа «донести истинное слово, слово правды для сохранения жизней.

Также Попова напомнила, что без вакцинации в России не получится выработать коллективный иммунитет. В противном случае власти не смогут открыть границы и восстановить круг общения с иностранцами, заключила глава ведомства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Попова рассказала, когда России снимут ковид-ограничения.

анна попова вакцинация от коронавируса Роспотребнадзор


 

Новости партнеров
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Попова призвала россиян не следовать «вредным советам» о вакцинации
Врач предупредил об опасных последствиях недосыпа
Миротворцы ООН пострадали при взрыве в Мали
Мясников раскритиковал розыгрыш машин за прививку от COVID-19
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заболеть COVID-19 после прививки
В Санкт-Петербурге вводят новые ковид-ограничения с 17 июня
На Рубинштейна скейтбордист получил копытом по голове от лошади
Петербургские фан-зоны Евро-2020 останутся без точек общепита из-за новых ...