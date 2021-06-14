Попова призвала россиян не следовать «вредным советам» о вакцинации

Попова напомнила, что без вакцинации в России не получится выработать коллективный иммунитет. Фото: Роспотребнадзор

Попова напомнила, что без вакцинации в России не получится выработать коллективный иммунитет. Фото: Роспотребнадзор

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян об опасности вредных советов насчет прививок от коронавируса.

По словам главы ведомства, порой такие вредные советы могут просто уносить жизни людей. Она указала, что речь идет о советах никогда не вакцинироваться. Попова считает, что так говорят только те, кто не обладает любовью к человечеству. Ее слова приводит РИА Новости.

Попова добавила, что одной из главных задач Роспотребнадзора стоит поиск способа «донести истинное слово, слово правды для сохранения жизней.

Также Попова напомнила, что без вакцинации в России не получится выработать коллективный иммунитет. В противном случае власти не смогут открыть границы и восстановить круг общения с иностранцами, заключила глава ведомства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Попова рассказала, когда России снимут ковид-ограничения.