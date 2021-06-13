Попова рассказала, когда России снимут ковид-ограничения

Попова рассказала, когда России снимут ковид-ограничения
Попова заявила, что ковид-ограничения снимут после того, как у 60% взрослого населения будет иммунитет. Фото: сайт Кремля

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне смогут свободно передвигаться только после формирования коллективного иммунитета к коронавирусу.

По словам Поповой, жители России смогут свободно дышать и передвигаться, когда 60% взрослого населения пройдет вакцинацию или получит иммунитет после перенесенного коронавируса.

Об этом глава ведомства заявила в видео на YouTube-канале председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Жириновский призвал закрыть границы и дождаться спада заболеваемости COVID-19. Политик добавил, что нужно прекратить «эти заигрывания» и оставить границы закрытыми. Ранее стало известно, что Россия с 10 июня возобновила регулярные полеты с восемью странами.

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