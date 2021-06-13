Жириновский призвал закрыть границы и дождаться спада заболеваемости COVID-19

Жириновский призвал закрыть границы и дождаться спада заболеваемости COVID-19
Жириновский заявил, что нужно прекратить "эти заигрывания" и оставить границы закрытыми. Фото: сайт Президента России

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости закрыть границы с другими странами, пока пандемия коронавируса не ослабнет.

Ранее стало известно, что Россия с 10 июня возобновила регулярные полеты в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватию, а также чартерные полеты в Албанию.

«Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами. Рано!…», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Политик добавил, что нужно прекратить «эти заигрывания» и оставить границы закрытыми, пока ситуация с коронавирусом во всем мире не наладится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Турции назвали позитивными переговоры с Россией по возобновлению авиасообщения. В России запросили у Турции программу визита в страну и ждут даты. Представители РФ изучат ситуацию на месте, в Турции.

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