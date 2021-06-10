В Турции назвали позитивными переговоры с Россией по возобновлению авиасообщения

В Турции назвали позитивными переговоры с Россией по возобновлению авиасообщения
Российская сторона приостановила авиасообщение с Турцией в середине апреля. Фото: pixabay.com

Переговоры между Анкарой и Москвой о полном возобновлении авиасообщения проходят в позитивном ключе. Об этом рассказал министр культуры и туризма Турции Нури Эрсой.

По его словам, в России запросили у Турции программу визита в страну и ждут даты. Представители РФ изучат ситуацию на месте, в Турции.

Как сообщил ТАСС, министр отметил, что Россия также направила Турции список вопросов, которые в том числе касались противоэпидемических мер.

Напоминаем, что авиасообщение ограничили в середине апреля, так как в Турции резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что делегация из России посетит Турцию для оценки ситуации с коронавирусом.

авиасообщение Россия турция


 

Новости партнеров
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Суд заключил под стражу экс-председателя совета директоров «Звезды» на два месяца
Крупные магазины России предложили закрыть на выходные и ночное время
В Петербурге придумали знаки, ограничивающие движение электросамокатов
БГ с группой «Аквариум» представит в «Севкабель Порте» ...
Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны в дни матчей ...
Полицейский поднялся по пожарной лестнице к мальчику, который плакал и звал ...
Создатель Badoo через суд вернул себе квартиру в Петербурге
Обстоятельства возгорания автобуса у «Беговой» выяснит прокуратура