В Турции назвали позитивными переговоры с Россией по возобновлению авиасообщения

Российская сторона приостановила авиасообщение с Турцией в середине апреля. Фото: pixabay.com

Российская сторона приостановила авиасообщение с Турцией в середине апреля. Фото: pixabay.com

Переговоры между Анкарой и Москвой о полном возобновлении авиасообщения проходят в позитивном ключе. Об этом рассказал министр культуры и туризма Турции Нури Эрсой.

По его словам, в России запросили у Турции программу визита в страну и ждут даты. Представители РФ изучат ситуацию на месте, в Турции.

Как сообщил ТАСС, министр отметил, что Россия также направила Турции список вопросов, которые в том числе касались противоэпидемических мер.

Напоминаем, что авиасообщение ограничили в середине апреля, так как в Турции резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что делегация из России посетит Турцию для оценки ситуации с коронавирусом.