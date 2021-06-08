Делегация из России посетит Турцию для оценки ситуации с коронавирусом

Страны временно ограничили авиасообщение из-за увеличения количества зараженных инфекцией.

Российская делегация в ближайшее время планирует посетить Турцию, чтобы выяснять, как там обстоят дела с коронавирусом и безопасно ли возобновлять авиасообщение между странами. Поездка должна состояться до 21 июня, о чем сообщает Турпром.

Известно, что уже в июле у россиян может появиться возможность ездить на турецкие курорты. В стране надеются, что уже в июле смогут достигнуть уровня туризма, какой был до пандемии. Напоминаем, что авиасообщение ограничили в середине апреля, так как в Турции резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава Ростуризма выразила надежду на открытие Турции в ближайшее время. Также Догузова заверила, что в этом году долг туроператоров всего семь миллиардов рублей. Это намного меньше, чем в прошлом году — 44 миллиарда рублей.