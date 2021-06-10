С 10 июня россиянам станут доступны полеты еще в восемь стран

Российская Федерация с 10 июня восстанавливает авиаперелеты с с восемью странами.
С четверга, с 10 июня Россия возобновляет регулярные перелеты в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватию. Кроме того, станут доступны чартерные рейсы в Албанию.
Правительство приняло решение, что будут выполняться дважды в неделю полеты из Москвы в Вену, Будапешт, Порт-Луи, Рабат и Загреб.
Помимо этого из Москвы раз в неделю можно будет улететь в Бейрут и Люксембург.
При этом разрешен один чартерный рейс в неделю из российской столицы в Тирана.
К слову, с сегодняшнего дня разрешаются полеты заграницу из международных аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиасообщение между Россией и курортами Египта могут возобновить в начале июля.