С 10 июня россиянам станут доступны полеты еще в восемь стран

Российская Федерация с 10 июня восстанавливает авиаперелеты с с восемью странами.

С четверга, с 10 июня Россия возобновляет регулярные перелеты в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватию. Кроме того, станут доступны чартерные рейсы в Албанию.

Правительство приняло решение, что будут выполняться дважды в неделю полеты из Москвы в Вену, Будапешт, Порт-Луи, Рабат и Загреб.

Помимо этого из Москвы раз в неделю можно будет улететь в Бейрут и Люксембург.

При этом разрешен один чартерный рейс в неделю из российской столицы в Тирана.

К слову, с сегодняшнего дня разрешаются полеты заграницу из международных аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиасообщение между Россией и курортами Египта могут возобновить в начале июля.