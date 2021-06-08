Авиасообщение между Россией и курортами Египта могут возобновить в начале июля

Авиасообщение между Россией и курортами Египта могут возобновить в начале июля
Авиасообщение пока приостановлено. Фото: pixabay.com

Пока что информацию не подтвердили официально.

Стало известно о том, что авиасообщение между Россией и курортами Египта планируют возобновить уже в начале июля 2021 года. Об этом сегодня, 8 июля, пишет «Интерфакс», ссылаясь на собственные источники.

Сначала возобновится прямое авиасообщение, а позднее и чартерное. Самолеты будут летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Источники уверяют, что Россия и Египет уже подписали соответствующие документы. Официально информацию пока не разглашают.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне потеряли 30 миллиардов рублей из-за отмены авиасообщения с Турцией.

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Авиасообщение между Россией и курортами Египта могут возобновить в начале июля