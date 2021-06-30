Жители Ленобласти пожаловались на грязную воду на «Прямую линию»

Жители Ленобласти пожаловались на грязную воду на «Прямую линию»
"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Фото: скриншот

Жители Ленинградской области, как и ряда других регионов, пожаловались на «Прямой линии» на грязную воду.

Как отметила автор обращения, для питья воду приходится покупать в магазинах.

Владимир Путин отметил, что местные власти пытаются замедлить рост тарифов. В результате из-за того, что отрасль не получает достаточно средств, замена труб происходит несвоевременно.

По словам президента, было принято решение о выделении дополнительных средств на ЖКХ. Глава государства также признал регионы своевременно приготовить предложения.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что граждане, которые обратились на «Прямую линию», начали получать угрозы.

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