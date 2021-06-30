В России построят пять мусороперерабатывающих заводов

Президент России Владимир Путин сообщил, что страна делает только первые шаги в реализации мусорной реформы. В ближайшее время будут построены пять мусороперерабатывающих заводов.

Об этом президент Владимир Путин сообщил в ходе «Прямой линии». По словам президента, правительство в настоящее время также рассматривает возможность расширить программу.

Президент также подчеркнул: недопустимо, чтобы местные власти не соблюдали требования о раздельном сборе мусора. В этом случае их необходимо привлекать в ответственности.

«Прямая линия» с Владимиром Путиным длится уже три часа. В прямом эфире звучат вопросы жителей России. Это 18-я линия с президентом. Как правило, за время одной передачи президент успевает ответить на 70-80 вопросов.