В России построят пять мусороперерабатывающих заводов

В России построят пять мусороперерабатывающих заводов
"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин сообщил, что страна делает только первые шаги в реализации мусорной реформы. В ближайшее время будут построены пять мусороперерабатывающих заводов.

Об этом президент Владимир Путин сообщил в ходе «Прямой линии». По словам президента, правительство в настоящее время также рассматривает возможность расширить программу.

Президент также подчеркнул: недопустимо, чтобы местные власти не соблюдали требования о раздельном сборе мусора. В этом случае их необходимо привлекать в ответственности.

«Прямая линия» с Владимиром Путиным длится уже три часа. В прямом эфире звучат вопросы жителей России. Это 18-я линия с президентом. Как правило, за время одной передачи президент успевает ответить на 70-80 вопросов.

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