В Ленобласти прокомментировали вопрос петербурженки Путину о проблемах с водой в деревне Староселье

В Ленобласти прокомментировали вопрос петербурженки Путину о проблемах с водой в деревне Староселье
Из-за жаркой погоды произошла дополнительная нагрузка, из-за чего давление в сети упало. Фото: pixabay

Администрация Ленобласти прокомментировала вопрос петербурженки Галины Смирновой на прямую линию президента Владимира Путина о проблемах с водоснабжением в деревне Староселье.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, сейчас в населенном пункте есть централизованное водоснабжение. Однако из-за жаркой погоды произошла дополнительная нагрузка, из-за чего давление в сети упало.

В администрации отметили, что обращение Галины Смирновой ранее было принято Центром управления регионом через портал госуслуги. После этого, 10 июня, Леноблводоканал заменил насос в Староселье на более мощный.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Ленобласти пожаловались на грязную воду на «Прямую линию». Как отметила автор обращения, для питья воду приходится покупать в магазинах.

Водоснабжение ленобласть прямая линия староселье


 

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