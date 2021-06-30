Петербуржцы смогут звонить Беглову в прямом эфире

Петербуржцы смогут звонить Беглову в прямом эфире
Петербуржцы смогут задать вопрос Беглову в прямом эфире. Фото: пресс-служба Смольного

Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал реализовать принцип обратной связи от горожан, руководствуясь поручением президента РФ Владимира Путина с «Прямой линии».

Градоначальник отметил, что уже в ближайшем выпуске программы «Новый взгляд с Александром Бегловым» в эфир будут приниматься звонки жителей города, передает 78.ru.

Об этом он заявил после того, как президент посоветовал всем главам регионов проводить свои «Прямые линии».

По словам Беглова, его личная страница в социальной сети «ВКонтакте» создана в начале 2019 года. На ней петербуржцы могут высказать свое мнение, обратиться с просьбами и сообщить о своих проблемах. Губернатор добавил, что он читает все комментарии и дает соответствующие поручения для решения возникающих вопросов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти прокомментировали вопрос петербурженки Путину о проблемах с водой в деревне Староселье.

Александр Беглов новости СПб прямая линия


 

Новости партнеров
Противопоказания к вакцине: кому нельзя прививаться
Противопоказания к вакцине: кому нельзя прививаться "Спутником", "КовиВаком" и другими препаратами
Стали известны подробности смертельного ДТП на Дворцовой набережной
Стали известны подробности смертельного ДТП на Дворцовой набережной
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
Эксперт рассказал, чем обернутся для Петербурга толпы безмасочников на
Эксперт рассказал, чем обернутся для Петербурга толпы безмасочников на "Алых парусах"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин заявил о праве регионов вводить вакцинацию для отдельных категорий граждан
Кубань начнет принимать привившихся и переболевших COVID-19 туристов с 1 июля
На улице Типанова человек погиб под колесами иномарки
В Приозерске два человека пострадали в ДТП с электричкой
В Гатчинском районе по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело
Причину огромных очередей в Пулково выясняет прокуратура
Марафон «Белые ночи» перенесли на 2022 год из-за коронавируса
Роспотребнадзор в Петербурге опечатал 20 торговых центров, кальянных, ...