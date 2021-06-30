Петербуржцы смогут звонить Беглову в прямом эфире

Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал реализовать принцип обратной связи от горожан, руководствуясь поручением президента РФ Владимира Путина с «Прямой линии».

Градоначальник отметил, что уже в ближайшем выпуске программы «Новый взгляд с Александром Бегловым» в эфир будут приниматься звонки жителей города, передает 78.ru.

Об этом он заявил после того, как президент посоветовал всем главам регионов проводить свои «Прямые линии».

По словам Беглова, его личная страница в социальной сети «ВКонтакте» создана в начале 2019 года. На ней петербуржцы могут высказать свое мнение, обратиться с просьбами и сообщить о своих проблемах. Губернатор добавил, что он читает все комментарии и дает соответствующие поручения для решения возникающих вопросов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти прокомментировали вопрос петербурженки Путину о проблемах с водой в деревне Староселье.