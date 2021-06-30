Причину огромных очередей в Пулково выясняет прокуратура

Северо-Западная транспортная прокуратура проведет проверку после жалоб пассажиров на огромные очереди в аэропорту Пулково.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, надзорный орган проверит соблюдение прав пассажиров в Пулково после публикаций в СМИ об огромных очередях к стойкам регистрации.

О толпах людей в терминале Пулково сообщил портал FrequentFlyers.ru. Пассажиры несколько часов ждали своей очереди на регистрацию, некоторым из них становилось плохо из-за духоты. Постояв два часа в очереди, многие обнаруживали, что посадка на их самолет уже закончилась и самолет улетел.

Издание связало длинные очереди с нехваткой сотрудников в Пулково. К примеру, у авиакомпании «Россия» есть собственные сотрудники, поэтому очередей на ее стойках нет. Но вот «Победа» и «Аэрофлот» пользуются услугами управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, что изменится в аэропорту «Пулково» в ближайшие годы.