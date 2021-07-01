Труп в машине обнаружили у аэродрома Кусино

В Киришском районе Ленобласти обнаружили труп мужчины. Тело находилось рядом с аэродромом Кусино.

О пугающей находке стало известно в среду, 30 июня. Тело обнаружили в автомобиле Skoda.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, смерть констатировала врач скорой помощи. В умершем опознали 58-летнего местного жителя, он болел онкологией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице и Ленинградской области с пятницы по понедельник обнаружили восемь утопленников. Одним из погибших стал шестилетний мальчик.