Жертвы купального сезона: за четыре дня в водоемах Петербурга и Ленобласти обнаружили восемь трупов

Купальный сезон продолжается, и трагедий не становится меньше. В Северной столице и Ленинградской области с пятницы по понедельник обнаружили восемь утопленников. Одним из погибших стал шестилетний мальчик.

Так, 27 июня в полицию об утопленнике заявила жительница деревни Волосовского района Ленобласти. В реке Луга было найдено тело 43-летнего мужчины. В тот же день к правоохранителям обратилась петербурженка, которая рассказала о мужчине, отправившемся плавать на Верхнее Суздальское озеро и не вернувшемся. Позже из водоема извлекли тело неизвестного 35 лет на вид.

Еще один петербуржец утонул на Ждановской набережной, неподалеку от Леонтьевского мыса. Незадолго после этого из воды в этом месте достали еще один труп — на этот раз, 32-летнего гражданина Белоруссии. Наконец, ночью житель Ленобласти заявил об утонувшем человеке на пляже в городе Кировск. Как выяснилось, погиб житель Синявино, который решил искупаться.

А на озере Тохколодское неподалеку от поселка Юкки 26 июня обнаружили тело мужчины, которое пролежало в воде шест дней. Оказалось, что погибшего разыскивали с 20 июня.

А 25 июня на реке Тихвинка неравнодушный мужчина бросился на помощь утопающему, но в итоге утонул сам — его тело до сих пор не могут найти. При этом оказавшийся в опасной ситуации человек, помочь которому решил погибший, остался жив.