Мужчина бросился в реку Тихвинка на помощь к утопающему, однако сам погиб

Мужчина бросился в реку Тихвинка на помощь к утопающему, однако сам погиб
Мужчина утонул в реке Тихвинка. Фото: Pixabay

В Ленинградской области на реке произошла трагедия. Мужчина бросился спасать утопающего, однако погиб сам.

Все произошло в пятницу 25 июня на реке Тихвинка. Об этом сообщает 47channel, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

В реке Тихвинка утонул мужчина, его тело до сих пор не могут найти.

История с утопленником оказалась отнюдь нестандартной. Погибший бросился на помощь к другому человеку, который тонул. При этом он его спас, однако пришлось пожертвовать своей жизнью.

В реку Тихвинка сиганул неизвестный мужчина, собираясь спасти другого гражданина. Одежда, которую снял спасатель, так и осталась лежать без надобности на берегу.

В данный момент тело мужчины продолжают искать. Акваторию осматривают на лодке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина утонул в карьере возле синявинской птицефабрики.

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