В аэропорту Пулково назвали причину огромных очередей

В аэропорту Пулково назвали причину огромных очередей
Администрация аэропорта просит пассажиров регистрироваться на рейсы онлайн или в киосках саморегистрации. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Управляющая аэропортом Пулково компания «Воздушные ворота Северной столицы» объяснили причины огромных очередей на стойках регистрации.

Как сообщили в компании, сейчас петербургский аэропорт работает в штатном режиме. Скопление пассажиров на стойках регистрации связано с «пиковым периодом» и несколькими задержками рейсов.

В «ВВСС» отметили, что сотрудники Пулково в оперативном режиме минимизировали ожидание в очереди, передает «Мойка78».

Также длинные очереди могут быть связаны с ростом числа пассажиров на внутренних рейсах. Администрация аэропорта просит пассажиров регистрироваться на рейсы онлайн или в киосках саморегистрации.

Напомним, пассажиры несколько часов ждали своей очереди на регистрацию, некоторым из них становилось плохо из-за духоты. Постояв два часа перед стойками регистрации, многие обнаруживали, что посадка на их самолет уже закончилась и самолет улетел.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Северо-Западная транспортная прокуратура проведет проверку после жалоб пассажиров на огромные очереди в аэропорту Пулково.

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В аэропорту Пулково назвали причину огромных очередей