Глава ЦИК предложила скептикам сесть возле участков и стеречь бюллетени

Руководитель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании 1 июля сообщила, как будет проходить охрана бюллетеней в течение трех дней, пока идет сентябрьское голосование.

Со слов Памфиловой, ночью сейф-пакеты с бумагами опечатают, при этом помещение будет передано полиции.

Кроме этого, комнаты избирательных участков будут оборудованы видеонаблюдением.

Тем, кто не верит таким способам охраны, глава ЦИК предложила самостоятельно встать на защиту бюллетеней рядом с отделением.

«Если для каких-то критиков, скептиков этого мало. <…> Для всех, кто еще неверующий, как говорится, пожалуйста, в данном случае могут сесть на пенек, съесть пирожок, сидеть ночью вовне и стеречь эти бюллетени. Такая возможность есть»- высказалась Памфилова.

Элла Памфилова отметила, что лишь подобные пеньки можно применять на голосовании в этом году. Она добавила, что такая маниакальная паника вокруг голосования излишняя, однако желающие все же могут следить за сохранностью бюллетеней.

Стоит напомнить, что голосование пройдет в сентябре. Его намереваются провести в три дня. С 17 по 19 сентября включительно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов назвал преимущества электронного голосования.