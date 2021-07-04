23 российских ребенка вернулись на родину из Сирии

Самолет Минобороны РФ доставил 3 июля из Сирии еще 23 российских ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Самолет с российскими детьми на борту приземлился в аэропорту Чкаловский в Подмосковье. При содействии детского омбудсмена на родину вернулись 23 ребенка.
Как сообщает РИА Новости, самому маленькому из них всего год. После медицинских проверок детей отправят на обязательный карантин, а затем их передадут ближайшим родственникам.
Россия начала работу по установлению местонахождения и возвращению на родину своих несовершеннолетних граждан из Ирака и Сирии летом 2017 года. Работа проводится по поручению президента РФ. Всего из зон вооруженных конфликтов в Россию возвращены более 300 детей.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин рассказал, стоял ли мир на пороге Третьей мировой, когда произошел инцидент с британским эсминцем в Крыму.