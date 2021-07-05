В Тихвине несколько суток ищут двоих мужчин, прыгнувших в реку у шлюза

Реку Тихвинку обследовали, как и прилегающую территорию водозабора. Фото: "Подслушано Тихвин" "Вконтакте"

Реку Тихвинку обследовали, как и прилегающую территорию водозабора. Фото: "Подслушано Тихвин" "Вконтакте"

В Ленинградской области уже несколько дней продолжаются поиски двух человек, решивших искупаться в бушующей реке.

Вечером 1 июля молодые люди пошли купаться в водозабор вблизи гидроэлектростанции в Тихвине. После прыжка их больше никто не видел. Поиски ведут сотрудники поискового-спасательного отряда «Новая Ладога».

Очевидцы сняли на видео то, как приятели нырнули в воду с большими волнами и пеной. Кадры с места происшествия опубликовали в группе «Подслушано Тихвин» соцсети «ВКонтакте».

«Они не вышли на берег. Народ, будьте, пожалуйста, аккуратнее и думайте своей головой», — написал пользователь.

Как сообщила «Комсомольская правда», личности пропавших установлены, они были малознакомы друг с другом. Реку Тихвинку обследовали, как и прилегающую территорию водозабора. Тел молодых людей пока не нашли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на берегу остались вещи пловцов. Их приятель ходил по берегу и искал пропавших друзей.