В садоводстве в Тосно нашли сгнивший труп уроженца Украины

В садоводстве в Тосно нашли сгнивший труп уроженца Украины
Мертвого мужчину заметили в лесополосе на территории садоводства "Стройдеталь" в городе Тосно. Фото: Pixabay

В Тосненском районе Ленобласти сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах гибели 54-летнего мужчины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне в 6 часов утра в полицию позвонил местный житель и сообщил о найденном трупе. Мертвого мужчину заметили в лесополосе на территории садоводства «Стройдеталь» в городе Тосно. Труп был с сильными гнилостными изменениями. Судя по всему, он лежал там давно.

Прибывшие на место полицейские установили личность погибшего. Им оказался 54-летний уроженец Украины с российским гражданством.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и причины смерти мужчины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тихвине несколько суток ищут двоих мужчин, прыгнувших в реку у шлюза.

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