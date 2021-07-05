В аэропорту Пулково в понедельник задержали 11 рейсов

Сегодня, 5 июля, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются 11 авиарейсов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Сочи, Монастира (Тунис), Калининграда, Анапы, Антальи, Симферополя, Москвы и Новосибирска.

Первым задерживается рейс до Сочи. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 6:55, однако время вылета сдвинули на 12:00. Далее с опозданием вылетит еще один рейс до Сочи. Вылет перенесли с 10:10 на 12:00.

Также задерживают рейс до Монастира. Самолет должен был улететь в 11:20, но по факту ждать придется до 15:35. Вылет рейса до Калининграда перенесли с 11:45 на 12:25

Время вылета самолета в Анапу отложили с 12:35 до 14:00. Самолет в Анталью улетит не в 12:50, а в 13:50. Другой рейс до Анапы задерживается с 13:00 до 14:45. Самолет в Симферополь улетит в 14:45, вместо 13:45.

Следующая задержка — еще один самолет до Анапы. Вылет сдвинули с 17:15 на 20:00. Кроме того, откладывается время вылета самолета до Москвы — с 22:25 до 23:20. Последним с опозданием вылетит рейс до Новосибирска — он перенесен с 23:00 на 23:25.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в аэропорту Пулково назвали причину огромных очередей.