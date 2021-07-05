В садоводствах построят 12 новых амбулаторий

В садоводствах построят 12 новых амбулаторий
В 2021 году планируют привести в порядок 65 тысяч квадратных метров дорог. Фото: pixabay.com

В этом году в садоводствах под Северной столицей работают 40 амбулатории. В этом году хотят построить еще 12 медпунктов.

Губернатор Александр Беглов отметил, что это очень важно в условиях ситуации с COVID-19. В действующие амбулатории по заявкам приезжают бригады, которые делают прививки от коронавируса, сообщает пресс-служба Смольного.

Петербург каждый год выделяет деньги на развитие медицинской инфраструктуры в больших садоводствах. Продолжается ремонт дорог на территории садоводств. Так в 2020 году отремонтировали 78 тысяч квадратных метров дорог. Построили и починили больше 27 километров сетей водоснабжения.

В 2021 году планируют привести в порядок 65 тысяч квадратных метров дорог, 47 километров сетей энергоснабжения и 18 километров сетей водоснабжения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в садоводстве в Тосно нашли сгнивший труп уроженца Украины.

Александр Беглов амбулатории коронавирус медпункты садоводство


 

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