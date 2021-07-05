Таможенники остановили дальнобойщика с ящиком духов из Финляндии

Таможенники остановили дальнобойщика с ящиком духов из Финляндии
Дальнобойщик пытался провести ящик духов. Фото: Pixabay

Мужчина не стал декларировать груз и спрятал его под матрасом.

На Выборгской таможне остановили дальнобойщика, который пытался провезти из Финляндии ящик незадекларированных духов. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления сегодня, 5 июля.

Известно, что ящик лежал под матрасом. Водитель пояснил, что вез груз своему знакомому, а под матрасом он оказался из-за удобства. Таможенникам подобное объяснение показалось подозрительным, поэтому товары были отправлены на экспертизы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с начала года через Петербург провезли более 12,5 тыс. тонн креветок. Крупнейшими поставщиками креветок оказались Эквадор, Аргентина и Индия. Также креветки импортировали из Вьетнама, Китая, Кубы, Бангладеша, Индонезии, Фарерских островов, Саудовской Аравии и Таиланда.

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