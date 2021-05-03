С начала года через Петербург провезли более 12,5 тыс. тонн креветок

С января по апрель 2021 года специалисты Россельхознадзора проверили более 14 тыс. тонн креветок в Петербурге и Ленобласти.
За указанный период более 12,5 тыс. тонн продукции прошло через Большой порт Петербурга, более 1,5 тыс. тонн – через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Торфяновка» на границе с Финляндией.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, крупнейшими поставщиками креветок оказались Эквадор, Аргентина и Индия. Также креветки импортировали из Вьетнама, Китая, Кубы, Бангладеша, Индонезии, Фарерских островов, Саудовской Аравии и Таиланда.
Сотрудники ведомства не выявили нарушений и выпустили грузы к дальнейшему следованию.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор в Пулково проверил здоровье 300 гусят.