В Пулково задержали три рейса во вторник

В Пулково не обошлось без задержек. Фото: пресс-служба ВВСС

В Пулково не обошлось без задержек. Фото: пресс-служба ВВСС

В петербургском аэропорту Пулково задерживаются пять авиарейсов. Причины задержки не указываются.

Об этом стало известно во вторник, 6 июля. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Сочи, Москвы и Намангана. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс U6 547 до Сочи. Рейс обслуживает авиакомпания «Уральские авиалинии». Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 11:50, однако время вылета сдвинули на 15:20.

Далее с опозданием вылетит рейс F7 8842 до Намангана. Туда также полетит самолет авиакомпании «Ай Флай». Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 18:05, теперь пассажиры вылетят в 19:55.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 5 июля в петербургском аэропорту Пулково задерживаются 11 авиарейсов.