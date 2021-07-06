В Пулково задержали три рейса во вторник

В Пулково задержали три рейса во вторник
В Пулково не обошлось без задержек. Фото: пресс-служба ВВСС

В петербургском аэропорту Пулково задерживаются пять авиарейсов. Причины задержки не указываются.

Об этом стало известно во вторник, 6 июля. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Сочи, Москвы и Намангана. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс U6 547 до Сочи. Рейс обслуживает авиакомпания «Уральские авиалинии». Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 11:50, однако время вылета сдвинули на 15:20.

Далее с опозданием вылетит рейс F7 8842 до Намангана. Туда также полетит самолет авиакомпании «Ай Флай». Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 18:05, теперь пассажиры вылетят в 19:55.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 5 июля в петербургском аэропорту Пулково задерживаются 11 авиарейсов.

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