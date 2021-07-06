Мошенник с фальшивыми ПЦР-тестами обманул двух пассажирок в Пулково

Мошенник с фальшивыми ПЦР-тестами обманул двух пассажирок в Пулково
Работник аэропорта определил, что справки не настоящие и отстранил женщин от рейса. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В аэропорту Северной столицы Пулково торговец не настоящими ПЦР-тестами на COVID-19 обманул двух девушек из Таджикистана.

Мужчина продавал липовые справки прямо возле стойки регистрации. Две девушки из Таджикистана опоздали на рейс в Самарканд. У них истёк срок действия сданных ими тестов на COVID-19. Об этом сообщает 78.ru.

Тогда то и появился мошенник, предложивший купить у него две справки за 2,5 тыс. рублей. Девушки хотели улететь домой, поэтому согласились на аферу. Мужчина обменял старые ПЦР-тесты на новые и исчез.

На регистрации девушки предъявили фальшивые справки, но работник аэропорта определил, что справки не настоящие и отстранил их от рейса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту Пулково задерживаются пять авиарейсов. Причины задержки не указываются.

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