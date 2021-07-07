«Ленфильм», «Мельницу» и другие студии поддержат из бюджета Петербурга

Петербургские депутаты поддержали законопроект, который позволит выделят деньги из городского бюджета коммерческим организациям по кинопроизводству. Так, на субсидии смогут рассчитывать такие студии как «Ленфильм», «Мельница», «Два Капитана» и другие.

Как отметили в среду, 7 июля, в Законодательном Собрании, сегодня субсидии выделяют только некоммерческим организациям.

«Однако основная деятельность по кинопроизводству в Санкт-Петербурге осуществляется коммерческими организациями, которые также нуждаются в государственной поддержке (акционерное общество «Киностудия «Ленфильм», акционерное общество «Творческо-производственное объединение «Санкт-Петербургской студии документальных фильмов», общество с ограниченной ответственностью «Студия анимационного кино «Мельница», общество с ограниченной ответственностью «Кинокомпания Два Капитана», общество с ограниченной ответственностью «Триикс Медиа» и другие)», — отмечается в пояснительной записке.

Закон же не содержит никаких норм, который бы позволил субъектам РФ помогать таким организациям. Уточняется, что петербургские студии выпускают в год около 80 фильмов.

Деньги на их поддержку будут выделять в рамках целевой статьи расходов, которая уже предусмотрена Законом о бюджете. В прошлом году по этой статье были выделены субсидии на 120 млн рублей.

Отметим, что у того же «Ленфильма» дела идут не лучшим образом. Еще в 2013-м году студия заключила кредитное соглашение с ВТБ на 1,53 млрд рублей. В 2020-м году стало известно, что кроме основного долга в 1,5 млрд рублей, «Ленфильм» должен 700 млн рублей по процентам. Киностудия также должна была почти 24 млн рублей по налогам, более 50 млн рублей – Госфильмофонду, 25 млн рублей – по коммунальным платежам.

В мае стало известно, что киностудия смогла изменить условия кредита и сократить долги на 70%.