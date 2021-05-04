«Ленфильму» удалось сократить долги на 70%

&#171;Ленфильму&#187; удалось сократить долги на 70%
Гендиректор "Ленфильма" Федор Щербаков. Фото: Ленфильм

Киностудия «Ленфильм» смогла существенно изменить условия кредита и сократить долги на 70%. Об этом 4 мая сообщил руководитель студии Федор Щербаков.

По словам Щербакова, в период пандемия киностудия потеряла значительную часть выручки, но сейчас на «Ленфильме» начинаются новые проекты. В мае студия объявит конкурс на непрофильный актив на площадке на Тамбасова. Гендиректор выразил надежду, что продажа актива поможет закрыть все долги.

Руководитель студии отметил, что на площадке размещены 56 ретро автомобилей. Вырученные с продажи средства помогут разместить машины в хороших гаражах.

Щербаков также напомнил, что киностудия по-прежнему пытается вернуть право на управление «Золотой коллекцией» «Ленфильма». Доход с коллекций, которые уже начали поступать, направят на поддержку дебютантов.

Кроме того, студию хотят включить в экскурсионные маршруты, этим летом на ее территории откроют пешеходную зону.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что режиссеры, занятые в кинопроизводстве на «Ленфильме», не вошли в новый совет директоров.

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