Режиссеры, занятые в кинопроизводстве на «Ленфильме», не вошли в новый совет директоров

Режиссеры и продюсеры, занимающиеся производством кино на «Ленфильме», не вошли в новый состав совета директоров, сообщил Федор Бондарчук.

Председатель совета директоров «Ленфильма» отметил, что они приняли решение, что в новом совете не будет людей, принимающих участие в производстве фильмов, сообщает ТАСС. Он пояснил, что это связано с «конфликтом интересов».

Новички в составе: Светлана Максимченко, Борис Пиотровский, Борис Листов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Ленфильм» не возьмет «Артдокфест» из-за ремонта кафе и строгого регламентированного графика. «Ленфильм» объяснил, что не даст фестивалю «Артдокфест» площадку, потому как у них строгий и заблаговременно утвержденный график всех мероприятий. В пресс-службе отмечают, что показы в определенные даты возможны лишь после заключения договора с прокатными компаниями.