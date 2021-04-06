«Ленфильм» не возьмет «Артдокфест» из-за ремонта кафе и строгого регламентированного графика

Киностудия «Ленфильм» отреагировала на прошение российского режиссера Александра Сокурова принять отмененный фестиваль документального кино в Петербурге.Об этом сообщается пресс-службой компании, ответ которой режиссер Сокуров разместил у себя в Facebook.

Старейшая кинокомпания России «Ленфильм» не сможет взять к себе на площадку фестиваль документального кино «Артдокфест», который теперь в немилости Роспотребнадзора после его посещения.

«Ленфильм» объяснил, что не даст фестивалю «Артдокфест» площадку, потому как у них строгий и заблаговременно утвержденный график всех мероприятий.

В пресс-службе отмечают, что показы в определенные даты возможны лишь после заключения договора с прокатными компаниями, которые «Ленфильм» не в состоянии отменить или изменить.

Кроме того знаменитый киноцентр сейчас в стадии улучшения и реконструкции. Так, еще на прошлой неделе на ремонте оказалось кафе, что тоже, по мнению кинокомпании, повлекло за собой невозможность провести крупные фестивальные мероприятия.

Сокуров, обращаясь к генеральному директору «Ленфильма» Фёдору Щербакову и председателю директоров Фёдору Бондарчуку, призывал руководство найти в себе силы и поддержать фестиваль документального кино, который Роспотребнадзор закрыл.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 5 апреля в соцсети «Вконтакте» вице-губернатор Борис Пиотровский прокомментировал срыв Международного фестиваля документального кино «Артдокфест».