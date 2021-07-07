Переезд Большого порта из Петербурга обсудили на федеральном уровне

Переезд Большого порта из Петербурга обсудили на федеральном уровне
На нынешней территории порта можно построить 4,8 миллиона "квадратов" жилья. Фото: www.seaport.spb.ru/press

Межведомственная рабочая группа под руководством заместителя министра транспорта России Александра Пошивая обсудила переезд Большого морского порта Северной столицы за город.

Они решили, что территория, на которой сейчас расположен порт, может быть признана проектом общегосударственной значимости. Окончательное решение по поводу проекта примут до 1 августа этого года. Об этом сообщает «РБК Петербург».

Идею переезда предложил совладелец «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев, который рассказал о своей идеи президенту РФ Владимиру Путину. Так проект оценили в 440 миллиардов рублей. Бокарев предлагает, чтобы порт переехал в Усть-Лугу. На нынешней территории порта можно построить 4,8 миллиона «квадратов» жилья.

Генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих ранее говорил, что часть Большого порта Северной столицы могут перенести в строящийся порт Лавна в Мурманской области, так как территория, на которой сейчас находится порт очень востребована, отметил Дитрих.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в порту Северной столицы контроль Россельхознадзора не прошли почти 50 тонн апельсинов, заражённых карантинным объектом.

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