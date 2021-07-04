В порту Петербурга контроль Россельхознадзора не прошли почти 50 тонн апельсинов

В порту Петербурга контроль Россельхознадзора не прошли почти 50 тонн апельсинов
Фрукты прибыли из Египта и ЮАР. Фото: Pixabay

В порту Северной столицы контроль Россельхознадзора не прошли почти 50 тонн апельсинов, заражённых карантинным объектом.

В морском порту Петербурга сотрудники Управления Россельхознадзора в ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля выявили в двух партиях апельсинов живые личинки плодовой мухи. Заражение апельсинов подтвердили в результате лабораторных исследований сотрудниками подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Ленинградская МВЛ».

Фрукты прибыли из Египта и ЮАР и предназначались для двух компаний оптовой торговли из Северной столицы и Краснодарского края.

Заражённые апельсины обеззаразили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что курьер подвергся голодному набегу на юго-востоке Северной столицы. Накануне ночью в Колпинском районе доставщик еды нарвался на неприятности. На Тверской улице яркая зелёная форма привлекла внимание мужской компании.

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