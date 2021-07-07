Литва построит стену на границе с Белоруссией из-за наплыва нелегалов

Граница для сдерживания мигрантов будет укреплена двухрядным забором, колючей проволокой и сигнализацией. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Граница для сдерживания мигрантов будет укреплена двухрядным забором, колючей проволокой и сигнализацией. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Литва построит стену на границе с Белоруссией, чтобы сдержать миграцию. Об этом заявил премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

По ее словам, соответствующие меры станут явным знаком и определенным сдерживающим фактором для тех, кто организует поток нелегалов.

Как сообщил Reuters, Литва задействует военнослужащих для усиления патрулирования на границе.

По данным литовских пограничников, число нелегалов в стране выросло более чем в десять раз по сравнению с 2020 годом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что России хотят организовать платную вакцинацию от коронавируса для иностранцев и трудовых мигрантов. Вакцинация мигрантов препаратом «Спутник Лайт», рассчитанным на введение одной дозы, проводится в столице в тестовом режиме.

Напомним, в России за минувшие сутки выявили 23 962 случая заражения коронавирусной инфекцией. Также было зафиксировано 725 летальных исходов, полностью выздоровели 20 067 человек.