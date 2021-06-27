В России хотят организовать платную вакцинацию от коронавируса для иностранцев и трудовых мигрантов

В России хотят организовать платную вакцинацию от коронавируса для иностранцев и трудовых мигрантов
Президент Владимир Путин. Фото: скриншот трансляции телеканала "России 24"

Путин ожидает, что у них будут все условия для того, чтобы обезопасить себя во время пандемии.

Президент России Владимир Путин поручил подготовить доклад, посвященный теме организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев и трудовых мигрантов. Он ожидает услышать его в ближайшее время. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Для проведения вакцинации нужно понять, каков будет источник финансирования. О том, что важно прививать не только россиян, но и иностранцев, проживающих на территории России, Путин заявил в рамках ПМЭФ. Тогда же он заявил, что будет ждать предложений на этот счет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты считают, что вакцинироваться от коронавируса можно при любом уровне антител.

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