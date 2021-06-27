Эксперты считают, что вакцинироваться от коронавируса можно при любом уровне антител

Таким образом, делать прививку можно даже после того, как переболел инфекцией.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что делать прививку от коронавируса можно при любом уровне антител. Об этом пишет ТАСС.

Она считает, что вреда от этого точно никакого не будет. Эксперт объяснила, что тесты на антитела не показывают уровень иммунитета человека. Это значит, что они не являются показателем того, что пациент находится под защитой. Также Мелита добавила, что ВОЗ не рекомендует делать тесты на антитела, так как результаты мало о чем говорят.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянам назвали главное противопоказание к вакцинации от COVID-19.