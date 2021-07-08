Гендиректор птицефабрики в Выборге сокрыл 8 млн рублей

Гендиректор птицефабрики в Выборге сокрыл 8 млн рублей
Гендиректор «Птицефабрики Ударник» обвиняется в сокрытие денег . Фото: Pixabay

В Ленинградской области в Выборге генерального директора ОАО «Птицефабрика Ударник» заподозрили в совершении налогового преступления.

Следственным отделом по Выборгу следственного управления Следственного комитета России по Ленобласти возбудили уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «Птицефабрика Ударник» по статье «Сокрытие имущества организации, за счет которого должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам».

Следствие предполагает, что позапрошлом году гендиректор «Птицефабрики Ударник» отправил письма в организации. Он требовал, чтобы была перечислена дебиторская задолженность. При этом директор собирался миновать расчетные счета его контрагентов.

Так, он сокрыл деньги организации. Эта средства нужны были, чтобы взыскать недоимки по налогам и страховым взносам.

Таким образом сумма составила более 8 млн рублей.

В данный момент ведутся следственные действия. Они направлены на то, чтобы определить все детали случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что экс-подрядчик сцены МДТ, обвиняемый в хищении 250 млн, получил условный срок.

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