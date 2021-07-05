Экс-подрядчик сцены МДТ, обвиняемый в хищении 250 млн, получил условный срок

Экс-подрядчик сцены МДТ, обвиняемый в хищении 250 млн, получил условный срок
Корнеев так и не признал свою вину. Фото: pixabay

Злоумышленник так и не признал свою вину.

Смольнинский районный суд сегодня, 5 июля, огласил приговор бывшему гендиректору фирмы «Стройсоюз СВ» Максиму Корнееву. Его признали виновным в хищении 250 миллионов рублей, выделенных на проектирование новой сцены Малого драматического театра. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Корнеев вину не признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно с испытательным сроком четыре года»,

— говорится в сообщении.

Корнеева также обвиняли по статье о подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями, но его оправдали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что основателя «Единых решений» признали виновным в хищении почти 460 млн: он отсидит четыре года.

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