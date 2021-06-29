Основателя «Единых решений» признали виновным в хищении почти 460 млн: он отсидит четыре года

Бизнесмен похитил средства из бюджета Петербурга, Омска и Тамбова.

В Санкт-Петербурге вынесли приговор основателю ГК «Единые решения», который обвинялся в особо крупном мошенничестве. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком четыре года в колонии общего режима. Также он должен будет возместить убытки, причиненные бюджетам Северной столицы, Омска и Тамбова. Об этом сегодня, 29 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Известно, что в Петербурге компания должна была построить девять социальных объектов, но сделано этого не было, хотя деньги заплатили. То же произошло в Омске и Тамбове, но сумма хищений вышла скромнее. В ходе разбирательств предприниматель признал вину и согласился сотрудничать со следствием: он назвал имена трех сообщников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд Петербурга продлил арест жене рэпера Картрайта, обвиняемой в его убийстве.