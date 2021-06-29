Суд Петербурга продлил арест жене рэпера Картрайта, обвиняемой в его убийстве

По решению суда, обвиняемая будет находиться под арестом до 30 июля. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

По решению суда, обвиняемая будет находиться под арестом до 30 июля. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Смольнинский районный суд Петербурга продлил срок содержания под стражей Марине Кохал, обвиняемой в убийстве своего мужа рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко).

По решению суда, обвиняемая будет находиться под арестом до 30 июля. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«Следствие ждет результаты дополнительной экспертизы. Защита ждет прекращения дела. А мы очень ждем поступления дела в суд. 31 июля будет год, как Кохал под стражей. По истечении года меры пресечения продлевает уже суд субъекта — городской суд Петербурга»,- говорится в сообщении.

Напомним, что в июле прошлого года расчлененное тело Энди Картрайта было найдено в квартире на Невском проспекте, в которой он жил с супругой и ребенком. Марина Кохал сначала пыталась скрыть следы преступления, затем заявляла, что поступила с его трупом таким образом, поскольку он скончался «недостойным» образом — от передозировки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге обнародовали результаты экспертизы тела рэпера Энди Картрайта. У трупа, как выяснилось, не хватало желудка, поджелудочной, пищевода, желчного пузыря, кишечника, мочевого пузыря, надпочечников и предстательной железы.