В Петербурге обнародовали результаты экспертизы тела рэпера Энди Картрайта

В среду, 13 января, судмедэксперты Петербурга озвучили результаты исследования тела погибшего рэп-исполнителя Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт. Врачи не досчитались сразу восьми внутренних органов.

У трупа, как выяснилось, не хватало желудка, поджелудочной, пищевода, желчного пузыря, кишечника, мочевого пузыря, надпочечников и предстательной железы. Оставшиеся части тела, согласно отчету судебно-медицинской экспертизы, подверглись воздействию низких температур, влажной среды и поваренной соли, рассказал адвокат потерпевших Антон Кобит телеканалу 78.ru.

По версии юриста, жена Картрайта, Марина Кохал, обвиняемая в убийстве супруга, намеренно избавилась от внутренних органов, чтобы выявить причину смерти было труднее. Кроме того, незадолго до смерти Юшко получил точечную рану с подкожным кровоизлиянием — Александр находился в гипогликемической коме. При этом следствию известно, что перед происшествием Кохал покупала в аптеке инсулиносодержащий препарат, хотя рэпер не страдал диабетом.

Судмедэксперты также отмечают, что в теле не было крови — её, вероятно, жена погибшего слила перед тем, как поместить расчленённый труп в морозильную камеру. Антон Кобит подчеркивает, что это тоже может быть частью тщательно продуманного плана — избравшись от крови, Кохал хотела скрыть факт введения супругу отравляющего вещества.

Главное, что результаты экспертизы полностью опровергают версию о смерти от передозировки. Специалисты уверены, что смерть Юшко была насильственной, хотя точную причину, принимая во внимания указанные выше обстоятельства, установить не смогли.