В Петербурге обнародовали результаты экспертизы тела рэпера Энди Картрайта

В Петербурге обнародовали результаты экспертизы тела рэпера Энди Картрайта
Смерть Александра Юшко была насильственной, уверены судмедэксперты. Фото: страница Энди Картрайта во "Вконтакте"

В среду, 13 января, судмедэксперты Петербурга озвучили результаты исследования тела погибшего рэп-исполнителя Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт. Врачи не досчитались сразу восьми внутренних органов.

У трупа, как выяснилось, не хватало желудка, поджелудочной, пищевода, желчного пузыря, кишечника, мочевого пузыря, надпочечников и предстательной железы. Оставшиеся части тела, согласно отчету судебно-медицинской экспертизы, подверглись воздействию низких температур, влажной среды и поваренной соли, рассказал адвокат потерпевших Антон Кобит телеканалу 78.ru.

По версии юриста, жена Картрайта, Марина Кохал, обвиняемая в убийстве супруга, намеренно избавилась от внутренних органов, чтобы выявить причину смерти было труднее. Кроме того, незадолго до смерти Юшко получил точечную рану с подкожным кровоизлиянием — Александр находился в гипогликемической коме. При этом следствию известно, что перед происшествием Кохал покупала в аптеке инсулиносодержащий препарат, хотя рэпер не страдал диабетом.

Судмедэксперты также отмечают, что в теле не было крови — её, вероятно, жена погибшего слила перед тем, как поместить расчленённый труп в морозильную камеру. Антон Кобит подчеркивает, что это тоже может быть частью тщательно продуманного плана — избравшись от крови, Кохал хотела скрыть факт введения супругу отравляющего вещества.

Главное, что результаты экспертизы полностью опровергают версию о смерти от передозировки. Специалисты уверены, что смерть Юшко была насильственной, хотя точную причину, принимая во внимания указанные выше обстоятельства, установить не смогли.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Марину Кохал оставили под стражей до конца февраля.
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