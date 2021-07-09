Участие в Евровидении обошлось Манижи примерно в 11 миллионов

Исполнительница «Русской женщины» Манижа призналась, что ей пришлось заплатить крупную сумму за поездку на песенный конкурс «Евровидение».

По ее словам, часть расходов взял на себя Первый канал. Он оплатил заявку на участие в Евровидении и трансляцию конкурса, а также перелет и проживание в гостинице. Однако все расходы, связанные с конкурсным номером, легли на плечи Манижи и ее команды.

Как сообщили «РИА Новости», Манижа отметила, что все это стоило более, чем 10 млн рублей.

Кроме того, в 2021 году из-за пандемии COVID-19 все участники должны были снять резервное видео на случай, если бы конкурс проверили в онлайн формате.

Напомним, Манижа оказалась только на девятой строчке, набрав 204 балла. Российская певица отметила, что гордится собой. 1-ое место в музыкальный конкурсе заняла группа из Италии Måneskin.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Манижа призналась, что больше не собирается выступать на «Евровидении». Артистка предпочитает каждый раз пробовать что-то новое и не видит смысла участвовать в конкурсе еще раз.