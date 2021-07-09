Маленький ребенок выпал из окна в Отрадном

В Кировском районе Ленобласти маленький ребенок выпал из окна. Состояние малыша неизвестно.

Несчастный случай произошел утром в пятницу, 9 июля, около 11 часов утра в одном из домов на улице Лесная в Отрадном. Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, девочка 3-4-х лет выпала из окна дома.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под Гатчиной шестилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа. Гатчинская городская прокуратура выясняет обстоятельства случившегося.

По результатам проверки городской надзорный орган даст оценку надлежащего исполнения родительских обязанностей и работы органов системы профилактики.