Маленький ребенок выпал из окна в Отрадном

Маленький ребенок выпал из окна в Отрадном
Ребенок выпал из окна. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Кировском районе Ленобласти маленький ребенок выпал из окна. Состояние малыша неизвестно.

Несчастный случай произошел утром в пятницу, 9 июля, около 11 часов утра в одном из домов на улице Лесная в Отрадном. Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, девочка 3-4-х лет выпала из окна дома.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под Гатчиной шестилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа. Гатчинская городская прокуратура выясняет обстоятельства случившегося.

По результатам проверки городской надзорный орган даст оценку надлежащего исполнения родительских обязанностей и работы органов системы профилактики.

выпал из окна новости СПб


 

Новости партнеров
Скончался руководитель московского театра
Скончался руководитель московского театра "Ромэн" Николай Сличенко
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми рассказал о случившемся
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми рассказал о случившемся
На дорогах Петербурга за выходные задержали 128 «машин-призраков»
На дорогах Петербурга за выходные задержали 128 «машин-призраков»
В петербургском метро девушки в подгузниках бегали по вагону и кричали
В петербургском метро девушки в подгузниках бегали по вагону и кричали
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге завершается строительство проблемного ЖК «Три апельсина»
На Цитадельском шоссе в квартире сгорела кухня: хозяйку эвакуировали
Горящий гараж на Малой Балканской тушат десять спасателей
Маленький ребенок выпал из окна в Отрадном
Петербург вновь обогнал Москву в летальной статистике
Полыхающую квартиру в Кронштадте тушат 17 спасателей
На Чичеринской сбитый ребенок убежал с места ДТП
В Ленобласти за сутки коронавирус подхватили 239 человек