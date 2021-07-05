Под Гатчиной шестилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа

Под Гатчиной шестилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа
Ребенок выпал из окна на четвертом таже. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Гатчинская городская прокуратура выясняет обстоятельства падения маленького ребенка из окна.

Об этом стало известно сегодня, 5 июля. Гатчинская прокуратура проводит проверку по факту травмирования шестилетнего ребенка при падении с высоты. Он упал из окна четвертого этажа дома в поселке Новый Свет. О состоянии ребенка не сообщается.

По результатам проверки городской надзорный орган даст оценку надлежащего исполнения родительских обязанностей и работы органов системы профилактики.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд Петербурга вынес приговор матери, ребенок которой выпал из окна седьмого этажа. Мать ушла из дома и оставила сына одного. Ребенок открыл окно и выпал с высоты седьмого этажа. Мальчик не выжил. Он умер на месте происшествия. На данный момент женщина беременна.

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Под Гатчиной шестилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа