Под Гатчиной шестилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа

Гатчинская городская прокуратура выясняет обстоятельства падения маленького ребенка из окна.

Об этом стало известно сегодня, 5 июля. Гатчинская прокуратура проводит проверку по факту травмирования шестилетнего ребенка при падении с высоты. Он упал из окна четвертого этажа дома в поселке Новый Свет. О состоянии ребенка не сообщается.

По результатам проверки городской надзорный орган даст оценку надлежащего исполнения родительских обязанностей и работы органов системы профилактики.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд Петербурга вынес приговор матери, ребенок которой выпал из окна седьмого этажа. Мать ушла из дома и оставила сына одного. Ребенок открыл окно и выпал с высоты седьмого этажа. Мальчик не выжил. Он умер на месте происшествия. На данный момент женщина беременна.