Суд Петербурга вынес приговор матери, ребенок которой выпал из окна седьмого этажа

Суд Петербурга вынес приговор матери, ребенок которой выпал из окна седьмого этажа
Суд вынес приговор. Фото: pixabay

Приморский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Тунзалы Шукуровой.

Женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности, сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

Напомним, 16 марта в квартире на Мебельной улице ребенок выпал из окна.

Мать ушла из дома и оставила сына одного. Ребенок открыл окно и выпал с высоты седьмого этажа. Он умер на месте происшествия. На данный момент женщина беременна. Суд ограничил ей свободу сроком на восемь месяцев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 17-летняя девушка выпала из окна второго этажа в Центральном районе. Медработники поставили девушке диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана теменной затылочной области, ссадина носа, закрытый перелом костей носа со смещением.

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