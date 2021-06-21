В удовлетворительном состоянии: 17-летняя девушка выпала из окна второго этажа в Центральном районе

В Центральном районе девушка выпала со второго этажа. Фото: pixabay

В Центральном районе девушка выпала со второго этажа. Фото: pixabay

В Петербурге в Центральном районе города произошел неприятный инцидент, в результате которого 17-летняя девушка оказалась в больнице.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 19 июня работники скорой медицинской помощи забрали 17-летнюю девушку, которая упала со второго этажа.

Все случилось на улице Черняховского.

Медработники поставили девушке диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана теменной затылочной области, ссадина носа, закрытый перелом костей носа со смещением.

При этом, состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное. Она находится в приемном покое больницы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице не снижается тревожная тенденция: все больше детей выпадают из окон, оставшись без присмотра родителей. Не стала исключением предпраздничная пятница, 11 июня, причем оба случая пришлись на Калининский район.