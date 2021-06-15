Москитная сетка или родители: кто виноват? За день в Петербурге выпали из окна двое детей

В Северной столице не снижается тревожная тенденция: все больше детей выпадают из окон, оставшись без присмотра родителей. Не стала исключением предпраздничная пятница, 11 июня, причем оба случая пришлись на Калининский район.

Так, около 8 утра в дежурную часть полиции Калининского района через экстренную службу поступило сообщение от 32-летнего петербуржца, который рассказал, что с пятого этажа одного из домов по улице Демьяна Бедного из окна выпал ребенок.

К месту происшествия немедленно направили наряд правоохранителей. Прибыв по адресу, стражи порядка выяснили, что пострадавшему малышу два года, и причиной несчастного случая стала невнимательность родителей, которые оставили ребенка одного. Мальчик облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса мальчика.

Сейчас малыш находится в детской городской больнице №9. У него диагностировали травмы локтевого сустава, поясничной области, ушиб легких, компрессионный перелом грудных позвонков, а также многочисленные ушибы и ссадины. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Добавим, что семья у мальчика полная и не состоит на учете в надзорных органах. Известно, что его родители — граждане Узбекистана, матери 29 лет, отцу — 31 год.

Вечером того же дня 30-летняя женщина через номер 112 сообщила о падение ребенка из окна. Инцидент также произошел на пятом этаже, но дом находился по Гражданскому проспекту. Пострадавшим стал трехлетний малыш, неудачно опершийся на москитную сетку.

Сейчас ребенок находится в детской городской больнице №19 с кататравмой, двухсторонним ушибом легких, разрывом селезенки, разрывом верхнего и нижнего полюса левой почки и закрытым переломом бедренной кости. Медики борются за его жизнь, состояние мальчика — тяжелое.

Напомним, что правоохранительные органы регулярно призывают взрослых быть ответственными и не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Кроме того, в квартирах можно установить специальную защиту, которая не позволит маленькому ребенку открыть окно самостоятельно. Добавим, что москитная сетка, как подтверждает печальный опыт, не обеспечивает безопасность — она, согласно назначению, лишь спасает от насекомых.