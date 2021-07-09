Партия «Новые люди» предлагает своего кандидата на пост главы комитета по природопользованию

Место главы комитета по природопользованию свободно, а в городе зависло решение экологических вопросов. Фото: партия "Новые люди"

Место главы комитета по природопользованию свободно, а в городе зависло решение экологических вопросов. Фото: партия "Новые люди"

Партия «Новые люди» предлагает своего кандидата на пост председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности вместо Дениса Беляева, написавшего заявление об увольнении по собственному желанию. Как считают партийцы, эта вакансия подошла бы экологу и муниципальному депутату из Ульянки Павлу Брагину.

Напомним, Беляев покинул ведомство 2 июля. Одной из возможных причин называют проблему реализации мусорной реформы в Петербурге. Сейчас он работает в администрации Адмиралтейского района.

Обязанности главы комитета временно исполняет Александр Кучаев. Между тем место главы комитета свободно, а в городе зависло решение множества экологических вопросов, и администрации города для их решения требуются профессионалы.

В эфире одного из городских каналов заместитель председателя «Новых людей» Александр Даванков предложил другим партиям тоже заявлять своих представителей.

«Мы за открытый конкурс», — отметил он.

В отделении партии заявили, что идея выдвинуть Брагина – официальное предложение Смольному. Сам Брагин идею коллег поддерживает и готов отказаться от участия в выборах в сентябре, если его кандидатура на пост главы комитета будет принята.

По его мнению, надо решать проблему свалок и загрязнения окружающей среды комплексно. «Взаимодействие исполнительной и законодательной ветвей власти позволило бы действовать оперативно и эффективно», — заявил Брагин.

Он собирается идти на выборы в Госдуму по округу №212 в Петербурге, а также принять участие в выборах в Законодательное собрание по округу №18 (Кировский и Красносельский районы). Первым номером списка «Новых людей» в ЗакС стал предприниматель Дмитрий Павлов.

При этом для регистрации в Петербурге нужна поддержка около 20 тысяч подписантов. Каждому одномандатнику также нужно около 5 тысяч подписей. Партиям, которые представлены в ЗакСе Петербурга («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко» и Партия Роста) подписи собирать не надо. В то же время еще не все политические объединения определились с кандидатами.

Выборы в 2021 году будут проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.