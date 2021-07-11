Иммунолог рассказал, как остановить мутации коронавируса в России

Есть риск того, что следующий штамм COVID-19 станет невосприимчивым к противоковидным препаратам. Фото: Роспотребнадзор

Есть риск того, что следующий штамм COVID-19 станет невосприимчивым к противоковидным препаратам. Фото: Роспотребнадзор

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов считает, что коронавирус продолжает активно мутировать, но этого процесса можно избежать с помощью вакцинации.

Он напомним, что агрессивные штаммы, такие как «Дельта», который появился в Индии и спровоцировал новую волну заболевания по всему миру, сообщает радио Sputnik.

По словам эксперта, сократить количество вируса можно путем массовой вакцинации. Иммунолог добавил, что коллективный иммунитет заблокирует размножение вируса и вероятность мутации сведется к нулю.

Штаммы коронавируса опережают темпы вакцинации по всему миру, рассказал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. В итоге пандемия может продлиться до 2023 года, полагают аналитики агентства IHS Markit.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что директор центра Айдар Ишмухаметов отметил, что были проведены исследования, в рамках которых удалось доказать эффективность препарата против новых штаммов инфекции. Напоминаем, что в «КовиВаке» содержится цельный, но убитый коронавирус.