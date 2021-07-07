«КовиВак» доказал эффективность против штамма коронавируса «Дельта»

«КовиВак» доказал эффективность против штамма коронавируса «Дельта»
"КовиВак". Фото: скриншот видео

Эксперты уверены, что прививка спасет от тяжелого течения болезни.

В Центре им. Чумакова заявили, что вакцина «КовиВак» доказала свою эффективность против индийского штамма коронавируса. Об этом 7 июля пишет ТАСС.

Директор центра Айдар Ишмухаметов отметил, что были проведены исследования, в рамках которых удалось доказать эффективность препарата против новых штаммов инфекции. Напоминаем, что в «КовиВаке» содержится цельный, но убитый коронавирус. Иммунитет после вакцинации формируется в течение 42 дней. Создатели уверяют, что у большинства вакцинированных не бывает никаких побочных эффектов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что инфекционист рассказал о случаях заражения коронавирусом в третий раз.

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