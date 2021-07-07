Инфекционист рассказал о случаях заражения коронавирусом в третий раз

Обычно заболевание в такой ситуации протекает хуже, чем в первые разы.

Инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что в мире фиксируют случаи заражения коронавирусом в третий раз. Обычно пациенты переносят болезнь куда хуже, чем в первые. Об этом пишет ТАСС.

Тимаков отметил, что вирусу иногда удается обойти иммунные барьеры, так что люди заражаются не только дважды, но и трижды. Пациенты, заболевшие в третий раз, чувствуют себя довольно плохо. Тимаков также обратил внимание на особенность индийского штамма коронавируса: он коварен тем, что спустя неделю после заражения состояние может резко ухудшится без видимых на то причин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что директор НИИ им. Джанелидзе вспомнил, как переболел индийским штаммом COVID.